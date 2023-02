PESARO L’Italservice Pesaro si prepara alla sfida più difficile: domenica visita il Napoli capolista e candidata numero uno alla vittoria finale. Peraltro sarà sfida con tantissimi ex biancorossi, che in maglia pesarese negli anni scorsi hanno contribuito in maniera decisiva ai successi nazionali del club di Lorenzo Pizza.



La presentazione

«Sarà una partita durissima, conosciamo la qualità della rosa campana. Noi abbiamo più di metà squadra acciaccata o infortunata. De Oliveira è squalificato. Andremo lì per combattere, anche con i ragazzi più giovani. Vedremo cosa ne verrà fuori» così il capitano dell’Italservice Felipe Tonidandel, che presenta nel dettaglio la prossima gara di campionato, valida come diciannovesima giornata di regular season. La sfida tra Napoli e Pesaro sarà il piatto forte del prossimo turno e per questo sarà trasmessa in diretta Sky Sport. Appuntamento al PalaJacazzi di Aversa, con calcio d’inizio alle ore 20,45. Gara che arriva una settimana dopo il pareggio casalingo contro la L84 che ha spinto la società a protestare con un comunicato per alcune decisioni arbitrali alquanto controverse. «Siamo reduci da una partita molto difficile – dice il numero 5 e bandiera dei rossiniani - lo sapevamo alla vigilia avendoli da poco eliminati dalla Coppa Italia. Siamo stati superiori nel gioco per tre quarti di partita, poi è arrivata l’espulsione ingiusta di De Oliveira che ha cambiato il trend in favore della L84. Ci prendiamo il pareggio». Il capitano e leader dei biancorossi fissa inoltre l’obiettivo da qui alla fine: «È quello di vincere più partite possibili, non penso alla salvezza o ai playoff. Dobbiamo fare punti e lavorare, credo in questa squadra. Dobbiamo vincere o fare punti per muovere la classifica ogni giornata». A proposito di Coppa Italia: mercoledì c’è stato il sorteggio dei campi dove dovranno giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia. L’Italservice non è stata (ancora una volta) fortunata e quindi nella gara decisiva che metterà in palio l’accesso alle ambite Final Four di Coppa - di cui è due volte di fila detentrice - sarà ospite in Veneto del Petrarca Padova. Appuntamento fissato per il giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio, alle ore 19 al PalaGozzano di Padova. Sarà gara secca: chi vince è fra le quattro che si giocheranno la coccarda (semifinali e finali il 25 e 26 marzo a Napoli), chi perde è fuori. L’Italservice, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, farà di tutto anche in quel caso per arrivare fino in fondo.