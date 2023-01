FALCONARA Falconara-Kick Off, il grande classico in formato Coppa Italia domani al PalaBadiali. Uno scontro tra due grandi della Serie A femminile che sposta le lancette indietro di due anni. Già perché quello tra Città di Falconara e Kick Off di Coppa Italia, in scena domani pomeriggio, fischio d’inizio alle ore 19 al PalaBadiali, è un incrocio sfiorato già all’epoca della Final Eight di Rimini dell’aprile 2021, quando le milanesi tuttavia furono costrette a dare forfait a causa di un focolaio di Covid scoppiato nello spogliatoio. Le marchigiane passarono i quarti senza dover giocare, preludio alla vittoria finale, al primo successo nazionale per la società di via dello Stadio. Cambia la formula ma anche domani sarà Coppa Italia e le Citizens falconaresi e le All Blacks torneranno ad affrontarsi. Di nuovo a quarti con gara secca per accedere, come prevede la nuova formula di quest’anno, alla Final Four. Il Città di Falconara scenderà in campo con la palma del detentore del titolo, il Kick Off di mister Riccardo Russo pronto a fare lo sgambetto al collega Massimiliano Neri.



Gli incroci

Due squadre che si sono incrociate più volte nel corso degli anni. Ben 19 i precedenti tra campionato (16) e playoff (3) con 10 le vittorie per le lombarde, 7 per le azzurre di Falconara, l’ultima per 7-0 in campionato lo scorso 4 dicembre, e 2 pareggi. La sommatoria dei gol in queste infinite sfide segna quota 107: 53 le segnature lombarde, 54 quelle marchigiane. Un impegno importante che è anche il penultimo appuntamento del tour de force con una gara ogni tre giorni che le Citizens hanno affrontato con tenacia nonostante le stanchezze accumulate. Il mese di gennaio è stato un vero e proprio tour de force per le Citizens. In calendario ci sono stati infatti i due recuperi delle partite non disputate a dicembre per permettere al Città di Falconara di giocare (e vincere) l’European Woman’s Futsal Tournament. Il primo match contro il TikiTaka si è risolto a favore delle abruzzesi che sono riuscite ad espugnare il PalaBadiali. Un’impresa visto che Falconara non perdeva in casa da tre anni. Falconara ha poi ripreso la sua corsa verso il vertice andando a vincere in casa dell’Irpinia, mentre nel secondo recupero contro l’Audace le falconaresi hanno calato un poker. Domenica scorsa il Città di Falconara è stato invece bloccato sul 2.2 dal Bitono. Dopola Coppa domenica la trasferta toscana in casa del Pelletterie.