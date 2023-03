Ancona, aggressione choc al palazzetto dopo il derby di Futsal: 7 giornate di squalifica

ANCONA- E' finito nel peggiore dei modi il derby tutto anconetano di venerdì scorso tra Anconitana e Mantovani, valevole per la 21°giornata del campionato di Futsal marchigiano di Serie C2 girone A, che ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 6-1 tra le mura amiche del Palacus di Posatora. Risultato che, tuttavia, è passato necessariamente in secondo piano visto quanto accaduto nell'immediato dopo-gara con l'aggressione da parte di un giocatore dei locali (M.F.) ai danni di un avversario (M.M.) che è costata - dopo il comunicato ufficiale pubblicato oggi (8 marzo) - ben sette giornate di squalifica al primo dei due.

LEGGI ANCHE: Il Città di Falconara è regina d'Europa: piegato il Benfica al Palabadiali nel tripudio generale

Il referto del Giudice

I due protagonisti della vicenda erano stati precedentemente espulsi in contemporanea a metà del secondo tempo sempre a causa dell'eccessivo nervosismo in campo. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, invece, è arrivato il colpo proibito sanzionato dal Giudice sportivo. Sette gare di stop, quindi, per M.F. "per aver tenuto, già espulso, una condotta violenta a fine gara assieme ad alcuni tifosi locali (la società Anconitana è stata anche multata con 300 euro di ammenda proprio per questo motivo, ndr) aggredendo M.M. lasciandolo accasciato al suolo con il volto sanguinante".