Decisiva la monetina del sorteggio: il Caselle vince alla sorte lo spareggio con il Bayer Cappuccini e vola in C1

ANCONA- Il Futsal Caselle (Maltignano) vola in Serie C1. Il Bayer Cappuccini (Macerata) resta in C2. Questo l'esito del triangolare promozione concluso oggi (31 maggio), in modo assolutamente singolare, alle 16.45 nelle sale del palazzo federale di via Schiavoni attraverso il sorteggio. Si è ricorso all'ultimo criterio disponibile, infatti, per decretare la vincente del triangolare (il Città di Ostra la terza squadra partecipante) visto che le due squadre di testa erano giunte a pari punti con identica differenza reti e stesso numero di gol segnati e subito.

La prima in C1

Per la prima volta il Futsal Caselle sale in Serie C1 massimo campionato regionale. Le due squadre, in precedenza, avevano provato a derogare (con il consenso della Figc Marche) al regolamento chiedendo a Roma di disputare uno spareggio in campo neutro. Da Roma è arrivato il "no" vista le norme già stabilite.