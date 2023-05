Clamoroso nei playoff di Serie C: la promozione tra Bayer Cappuccini e Futsal Caselle sarà decisa dal sorteggio

MACERATA- La promozione in Serie C1 di Futsal tra Bayer Cappuccini (Macerata) e Futsal Caselle (Maltignano) si deciderà attraverso sorteggio. Nessun errore, sarà proprio la monetina a decretare quale delle due squadre sarà promossa nella massima categoria regionale attraverso una singolare cerimonia che si celebrerà domani (31 maggio) alle 16.45 nella sede federale della Figc Marche di Ancona in via Schiavoni.

La dinamica

Dopo la prima giornata del triangolare promozione (partecipano le vincenti dei playoff dei singoli tre gironi) conclusasi in parità tra Futsal Caselle e Bayer Cappuccini (3-3) sono andate in scena la seconda giornata tra Città di Ostra e Futsal Caselle (1-6) e la terza giornata tra Bayer Cappuccini e Città di Ostra (6-1).

Da qui la clamorosa classifica con l'accoppiamento in vetta tra Futsal Caselle e Bayer Cappuccini, appaiati a 4 punti: stessi gol fatti, subiti e differenza reti.

Da regolamento federale, niente di inventato, sarà quindi il sorteggio a decretare la promozione. Le due squadre, in accordo con il Comitato Regionale, hanno provato a chiedere una speciale deroga per disputare un ulteriore spareggio in campo neutro ma la richiesta è stata respinta dalla Figc.