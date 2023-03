Al via il Torneo delle Regioni '23 dopo il lungo stop: quattro le rappresentative marchigiane in Veneto

ANCONA – Quattro anni dopo, domani scatta il Torneo delle Regioni di Calcio a 5. Le Marche oggi partono con tanti sogni e altrettanta voglia di lottare. La spedizione delle quattro Rappresentative della nostra regione viaggia alla volta del Veneto, sede del TdR 2023. E' la prima volta quattro anni dopo l'ultima, ovvero dopo la fortunata edizione del 2019. Poi il covid ha cancellato per tre anni la manifestazione.

Le formazioni

Un poker di formazioni da domani scenderà in campo nella fase a gironi, con il desiderio di accedere al tabellone delle gare ad eliminazione diretta. Parliamo delle selezioni Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile (Under 25). Il sorteggio dei gironi, curriculum delle avversarie alla mano, è stato cattivo: Marche con le quotatissime Veneto (padrona di casa) e Sicilia nei triangolari di U15, U17 e Femminile, le stesse tre regioni più il Friuli Venezia Giulia nel torneo U19. Quattro sono anche, ovviamente, gli allenatori che guideranno le Marche in Veneto: Fabrizio Mascarucci in Under 15, Matteo Magnarelli in Under 17, Marco Vagnarelli in Under 19 e Francesco Cesaroni nel torneo in rosa.

I convocati

Sono 12 invece i convocati per ogni squadra, emersi dopo gli ultimi stage effettuati nelle settimane scorse. Una selezione difficile, che ha portato a questa lista di protagonisti. U15: Stacchiotti (Mantovani), Sebastianelli, Longarini, Tomassini (Mondolfo), Molinari, Tognetti (Cus Mc), Cicogna (D&G Ascoli), Lepore (Eta Beta), Brualdi, Gasperotto, Di Gennaro, Tiju (Italservice). U17: Lippera, Lunardi (Cerreto D'Esi), Cardinaletti, Trujillo (Cus An), Regai (F.Ancona), Frontino, Petrucci (Italservice), Marchionni (Cagli), Balducci e Baioni (Mondolfo), Pierandi (Audax Senigallia), Diotalevi (Buldog Lucrezia). U19: Ferraresi, Morico (Mantovani), Bombagioni, Paolini, Piccioli, Polverari (Mondolfo), Toppi (Audax), Fedeli (Numana), Fattorini (Ostra), Stazi (Montelupone), Rebiscini (Cagli), Procaccini (R.Fabriano). FEMM: Bartolini, Bernotti, Bruna (GLS Mantovani), Buresti, Cardone, Diamantini, Eusepi, Legge (Alma Fano), Blenkus (LabelSystem), Nespola (Paindirose), A. e S. Pezzola (Pot.Picena). Sono 48 giovani talenti nostrani in tutto che scenderanno in campo per tenere alta la bandiera delle Marche e far sognare tutti gli appassionati della regione. Questo il programma della prima giornata in programma domani: Marche contro Sicilia alle 9.45 in U15, alle 11.30 in U17 (gara trasmessa in diretta streaming su Futsaltv.it: bisogna registrarsi gratuitamente al sito per vederla), alle 15 nel Femminile e alle 17.30 in U19.