MELILLI- Non sbaglia l’Italservice Pesaro. Ospite del fanalino Città di Melilli, la truppa di mister Fulvio Colini si impone 6-0 e abbandona temporaneamente dall’insidiosa zona playout. Sugli scudi bomber Julio De Oliveira, autore di una tripletta.

È però Dalcin a sbloccare il risultato per i rossiniani, bravi ad arginare la reazione dei siciliani e a colpire di nuovo con De Oliveira prima dell’intervallo. E dopo la pausa, resistito alla carica dei locali, ecco che Pesaro mette il turbo: capitan Tonidandel firma il tris con una bella azione sulla sinistra, quindi riecco due acuti di De Oliveira, che piazza il quarto e il quinto gol. A chiudere le danze è Kytola su assist di Pires. Una vittoria fondamentale per morale e classifica dell’Italservice, ancor più perché in vista di un doppio appuntamento con la L84 di Torino dell’ex Leandro Cuzzolino, entrambe le volte al PalaFiera di Pesaro: mercoledì alle 20 c’è la gara valida come ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca), domenica 29 gennaio alle 17.30 di nuovo sfida ai piemontesi con l’obiettivo di tornare a vincere in casa propria.

APPROFONDIMENTI FUTSAL FEMMINILE Il Città di Falconara è regina d'Europa: piegato il Benfica al Palabadiali nel tripudio generale

CITTA' DI MELILLI-PESARO 0-6

CITTÀ DI MELILLI: Boschiggia, Rizzo, Pizetta, Pasqua, M. Gianino, Monaco, Diogo, Bocci, Tarantola, Di Francesco, Spampinato, Manservigi. All. Rinaldi.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Kytola, Dalcin, Ruan, Berkane, Ugolini, Pires, Della Costanza, De Oliveira, Lopez, Cianni. All. Colini.

ARBITRI: Ciccarelli di Napoli, Fedrigo di Pordenone. CRONO: Certa di Marsala.

RETI: 6’20’’ p.t. Dalcin (P), 15’10’’ De Oliveira (P), 24’ s.t. Tonidandel (P), 24’30’’ De Oliveira (P), 31’20’’ De Oliveira (P), 32’ Kytola (P).