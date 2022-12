Il Città di Falconara è regina d'Europa: piegato il Benfica al Palabadiali nel tripudio generale

FALCONARA Che bolgia al triplice fischio: il Città di Falconara è Campione d'Europa! Dopo 40 minuti di emozioni e battaglia, un boato incredibile ha sancito nel modo più bello, rumoroso e festoso il successo delle citizens nella finalissima della European Women Futsal Tournament 2022, la massima competizione continentale del futsal in rosa. E non veniteci a dire che non è la Champions League ufficiale perché non (ancora) riconosciuta dalla Uefa.

Il capolavoro

Il club di Marco Bramucci ha fatto un capolavoro, vincendo prima il suo girone con due successi su due al cospetto delle campionesse di Olanda e Ungheria e poi, soprattutto, ieri sera in una PalaBadiali gremito in ogni seggiolino e angolo ha sconfitto 3 a 2 il Benfica, secondo molti la squadra più forte d'Europa. Semplicemente straordinarie capitan Ferrara e compagne, che hanno sofferto sino all'ultimo istante ma al suono della sirena di fine gara, hanno esultato meritatamente. E pensare che la gara si era messa presto male, con la grande ex Janice Silva che aveva portato in vantaggio le portoghesi dopo neanche 3 minuti di gioco. Poi il tentativo di reazione e nella seconda metà di prima frazione ecco lo scatto decisivo: Pato al 13' pareggia i conti, Taty sempre più fenomenale ha rovesciato il punteggio con la rete del 2 a 1 al 16'. I fuochi d'artificio di primo tempo però non sono ancora finiti: di nuovo Janice Silva, appena 2 minuti dopo, ha gonfiato la rete falconarese e ristabilito la parità. Doccia fredda? No, perché il cuore caldo del Falconara ha permesso di ritrovare subito il vantaggio, con Rozo che appena 19 secondi più tardi ha firmato il 3 a 2. Seguirà una ripresa di grande lotta, con occasioni da una parte e dall'altra, ma nessun gol. Il punteggio non cambia più, il boato finale sancisce il successo del Città di Falconara. Dopo il triplete nazionale dello scorso anno da parte della prima squadra, dopo lo scudetto Under 19 e dopo la Supercoppa Italiana di pochi giorni fa... è tutto vero citizens: ora, siete anche campionesse d'Europa!

CITTA' DI FALCONARA-BENFICA 3-2

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase (P), Polloni (P), Taty, Praticò, Rozo, Pandolfi, Zepponi, Luciani, Isa pereira, Taina Santos, Ferrara, Pato. All. Neri

BENFICA: Ana Catarina (P), Marta Costa (P), Ines Fernandes, Maria Pereira, Janice Silva, Sara Ferreira, Dricas, Luana Vieira, Ines Matos, Leninha, Angelica Alves, Raquel Santos, Fifò.

ARBITRI: Massicci, Sorci, Spadoni; crono: Gobbi

RETI: 2'47'' Janice Silva, 12'52'' Pato, 15'59'' Taty, 17'57'' Janice Silva, 18'16'' Rozo