Scamacca dribbla anche il Benfica: «Resto all'Ascoli fino al termine della stagione»

ASCOLI - Il Benfica vuole Scamacca, inseguito anche da Inter, Milan e Fiorentina, ma fino a giugno l’attaccante resterà all’Ascoli, come nei programmi iniziali. Questo è quello che succederà, anche perché al momento del suo passaggio in prestito dal Sassuolo all’Ascoli è stata stipolata una clausola, come succede spesso nelle trattative che riguardano i prestiti. Qualora l’attaccante cambiasse squadra a gennaio, il club emiliano dovrebbe versare nelle casse bianconere un bella somma che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.



«Voglio restare qui fino a fine stagione – ha detto l’attaccante romano del quartiere Fidene - e comunque non ho ricevuto chiamate. Mi auguro di fare più punti possibile per arrivare alla sosta con maggiore tranquillità. Il successo di sabato è stato importantissimo per il morale e perché ci ha dato maggiore sicurezza nei nostri mezzi, aspetti che ci aiutano maggiormente ad affrontare le ultime partite del girone di andata con più consapevolezza».



Scamacca parla anche di Ardemagni: «Devo ringraziarlo per l’assist che mi ha permesso di realizzare il gol della vittoria contro il Cittadella - prosegue l’attaccante dell’Under 21 azzurra - Con Ardemagni ho un bel rapporto: mi dà consigli, mi dice sempre di stare dentro l’area, mi sta aiutando moltissimo ed è una grandissima persona».

Domenica c’è il Pordenone. «Servirà una grande partita, dovremo avere il sangue agli occhi. Se anche la fortuna ci assisterà e giocheremo con fame e spensieratezza allora credo che potremo tornare a casa con un bel bottino».





