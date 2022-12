Finals Cup '22-'23: svelato il programma. Tante novità sotto l'egida dell'Italservice nella kermesse più attesa del Marche

PESARO – Si è svolta questa mattina presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro la conferenza stampa di presentazione delle Finals Cup 2023. La grande e attesissima festa del futsal marchigiano che racchiude tutte le finali di Coppa Marche del calcio a 5 regionale in un’unica kermesse, in un’unica rassegna che si svolgerà quest’anno dal 5 all’8 gennaio 2023 al PalaFiera di Pesaro.

Ad organizzare l’evento è e sarà l’Italservice Pesaro, la società campione d’Italia che sta sempre migliorando di più il suo settore giovanile. Dopo essersi candidata per ospitare le Finals insieme ad altre realtà marchigiane, ha ottenuto dal Comitato Regionale Marche l’assegnazione di questo grande evento.

Alla conferenza erano perciò presenti il presidente e il vicepresidente del CRM Ivo Panichi e Marco Capretti (anche Responsabile del Calcio a 5 Marche), l’Assessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora, il responsabile organizzativo del Settore Giovanile Italservice Pesaro Daniele Ortolani (in qualità di organizzatore delle Finals) e Andrea Farabini, Consigliere Divisione Nazionale Calcio a 5.

Le dichiarazioni

«Le Finals Cup sono un vanto per la Marche e il Comitato non può che sostenerle anno dopo anno», ha sottolineato il presidente Panichi. «Saluto e ringrazio tutti i presenti, colgo l’occasione per ringraziare il Sangiorgio Calcio a 5 che ha dato il suo contributo anche quest’anno nell’organizzazione», ha aggiunto Capretti. «Tutta Italia ammira il fascino delle Finals marchigiane», ha ricordato Farabini. «Per Pesaro è un onore ospitare questa competizione», ha ribadito Della Dora. «A nome dell’Italservice è altrettanto un onore poterle organizzare. Ringraziamo il Comune di Pesaro per il supporto, il Comitato per la fiducia e il Sangiorgio Calcio a 5 che ha ospitato alla grande l’evento lo scorso anno e che ci ha dato un’enorme mano anche quest’anno. Poi un grazie speciale ai partner Italservice, PS Sport, MMag Comunicazione e tutti gli altri medi e piccoli sponsor che sostengono l’Italservice Pesaro e il settore giovanile biancorosso», ha aggiunto Ortolani.

Il programma sarà fitto ed entusiasmante. Ci saranno ben 14 gare, con 20 squadre protagoniste. In mezzo, un Clinic con la staff tecnico della prima squadra biancorossa, composto da mister Fulvio Colini, il vice Davide Bargnesi e l’allenatore dei portieri Paolo Del Grosso. Tutti i tesserati in lista inoltre potranno assistere con un biglietto omaggio alla partita di Serie A tra Italservice Pesaro e Petrarca del 6 gennaio (ore 20,30).

Futsal Marche è media partner della manifestazione, nei prossimi giorni seguiranno altre importanti informazioni sui canali social di Futsal Marche, dell’Italservice Pesaro e tutti i portali che seguono da vicino il movimento marchigiano. Nell’augurare un caloroso in bocca al lupo a tutti, vi ricordiamo le competizioni che si svolgeranno all’interno delle Finals: Final Eight di Coppa Serie C Maschile, le semifinali Coppa Serie D Maschile (la finalissima si svolgerà al termine della stagione sportiva e metterà in palio il balzo di categoria), poi finali secche di Coppa Serie C Femminile e giovanili maschili, ovvero Under 21, 19, 17, 15. Sette competizioni in una, in quattro giorni, dentro queste magnifiche Finals Cup 2023 dal 5 all’8 gennaio. A margine della conferenza, si sono effettuati i sorteggi per decretare gli accoppiamenti delle Final Eight di Serie C Maschile e delle semifinali di Serie D