Ancona-Lucchese, allarme rientrato: il pubblico ci sarà per la sfida che vale la salvezza

ANCONA - Allarme rientrato. Ci saranno anche i tifosi domenica per l'attesa sfida al Del Conero contro la Lucchese, la partita cui i biancorossi chiedono i tre punti per evitare la lotteria dei playout e conquistare così la salvezza dopo una stagione particolarmente sofferta. Decisione presa dopo le problematiche emerse nei giorni scorsi quando sembrava possibile he la partita si potesse giocare snza pubblico. Pochi minuti fa l'annuncio che Ancona-Lucchese si giocherà davanti ai tifosi, moltoverosimilente tanti. Nel pomeriggio di oggi sarà divulgata la nota ufficiale con tutte le precisazioni.