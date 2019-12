Lube in Turchia per volare anche in Champions: è una sfida tra assi cubani

CIVITANOVA - Duello cubano sulle rive del Bosforo: cerca la seconda vittoria di fila in Champions la Lube Civitanova, di scena a Instanbul contro il Fenerbahce nella terza giornata del gruppo A. Si inizia alle 16.30 italiane con diretta streaming su Dazn. Il trio delle meraviglie Juantorena, Leal e Simon se la vedranno con Hidalgo, asso caraibico dei turchi che finora hanno perso sempre al tie break contro Ceske Budejovice e Trentino. Per la Lube è la seconda gara in Europa dopo il rinvio al 26 gennaio della sfida con l’Itas Trentino per permettere di cucinieri di affrontare (e poi vincere) il Mondiale per club in Brasile. Il coach De Giorgi deve rinunciare a Ghafour, già in Iran, mentre tra i padroni di casa è in forte dubbio la presenza del martello francese Rossard.



Negli otto precedenti incontri ben sette vittorie per la Lube, sconfitta al tie break nel 2008 a qualificazione comunque acquisita. Gli arbitri sono l’autriaco Harald Sodja e il romeno Paul Catalin Szabo-Alexi, mentre alle 20.30 Trento ospiterà il Ceske Budejovice per chiudere la terza giornata del girone A. Per la Lube è la terzultima partita del 2019, da affrontare tutte in trasferta: domenica alle 18 sarà di scena a Trento per il big match della decima giornata, giovedì 26 dicembre ultima gara dell’anno a Piacenza.





