CIVITANOVA Parola d’ordine: avere un atteggiamento aggressivo nel gioco senza perdere mai la lucidità. Gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto è già un primo crocevia per la Cucine Lube obbligata a vincere per riaprire la serie e poi a non commettere più passi falsi se vuol conquistare la semifinale. La squadra di Blengini, impegnata anche sul fronte internazionale: la semifinale di Champions contro Trento, oltre ad essere con le spalle al muro su entrambe le competizioni sta mostrando segnali di crescita che però non sono ancora sufficienti per conquistare quella vittoria che sarebbe molto salutare in tutti i sensi.

La missione

Oggi, quarti di finale dei playoff scudetto, e giovedì, ritorno di Champions contro Trento, ci sarà da ribaltare il match e, passateci il termine, ribaltare, in senso figurato e di tifo anche l’Eurosuole Forum che sarà il teatro di due sfide dall’elevato contenuto emotivo ed adrenalinico.

Il talento

Per cambiare rotta la Lube deve affidarsi al talento dei singoli che deve essere messo a disposizione del gruppo. Blengini sa che potrà utilizzare Zaytsev con il contagocce e spera in una tenuta dei giocatori cardine che nelle precedenti partite hanno giocato troppo a corrente alternata favorendo la costanza di Monza. Alle 18 vedremo se i civitanovesi, inteso come pubblico, avranno raccolto l’appello del sindaco Ciarapica che ha invitato tutti al palas per sostenere la Lube. Ci sono ancora tagliandi disponibili in ogni settore. Tempio del volley dove anche oggi ci saranno i Predators a dettare i ritmi del tifo. «Vogliamo cambiare rotta – ammette il giovane Nikolov che si sta caricando la squadra sulle spalle - già con Trento, abbiamo mostrato un buon livello di gioco, c’è mancato poco per raggiungere l’obiettivo. Oggi scendiamo in campo per portare Monza a Gara 4 e muovere il primo passo verso la rimonta. Finora l’impegno non è mancato, ma per arrivare alla meta dobbiamo dare di più su ogni singolo pallone. Con il nostro atteggiamento daremo la carica ai nostri tifosi e loro ci ricompenseranno con la giusta energia per vincere. Saranno le nostre azioni sul campo a fare la differenza, questa squadra da quando sono qui ha sempre dimostrato il proprio valore nei momenti più difficili ed è quando abbiamo le spalle al muro che esprimiamo al meglio il nostro gioco. Lotteremo affinché anche questa volta vada così».

Gli avversari

La rappresentanza della nazionale del Canada in Brianza, per la presenza di Loeppky, Maar e Swarc, a guida brasiliana, per mano dell’estroso Cachopa che in campo si muovo come Speedy Gonzalez, va a caccia della semifinale forte del 2-0 conquistato con grande autorevolezza. Coach Eccheli invita i suoi a non abbassare la guardia. «Ci aspetta un’altra durissima battaglia e non ci saranno concesse distrazioni o cali di tensione – ha detto l’allenatore brianzolo che è una vera e propria bestia nera per la Lube di Blengini - dovremo presentarci a Civitanova, carichi di entusiasmo e consapevoli delle nostre qualità: tutto il resto lo racconterà il campo, come sempre».