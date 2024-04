Lube, buona la prima: ​Civitanova vola sul 2-0, ma Modena la punisce nel terzo set. Poi il team di Blengini chiude sul 3-1

CIVITANOVA La Lube si aggiudica il primo match del playoff 5° posto battendo Modena 3-1. Civitanova parte con il piede giusto aggiudicandosi i primi due set, fa scena muta nel terzo quando Modena la lascia a 10 ma si prende il quarto set e i tre punti con un Lagumdzija da 16 punti

Il tabellino

Civitanova3 Modena1

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, Thelle, Motzo 1, Bisotto (l), Balaso (l), Zaytsev 1, Lagumdzija 16, Nikolov 14, Diamantini, De Cecco 1, Anzani 8, Bottolo 8, Yant 1. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Bruninho 4, Boninfante, Juantorena, Sanguinetti 9, Stankovic 6, Pinali G. 1, Pinali R. Gollini (l), Sapozhkov 8, Brehme 3, Davyskiba 21, Federici (l), Sighinilfi, Rinaldi 10. All. Giuliani.

ARBITRI: Turtù (Fm); Brunelli (An).

PARZIALI: 25-20; 25-19; 10-25; 25-22