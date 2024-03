Lube, oggi non puoi sbagliare: Civitanova deve vincere a Monza per giocare Gara 5 dei quarti di finale (ore 18) SEGUI LA DIRETTA

CIVITANOVA Cucine Lube: conta solo vincere. A Monza, alle 18 con diretta su Radio Arancia, va in scena la quarta sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto. La squadra di Chicco Blengini, sotto per 2-1nella serie, ha un solo risultato per poter riportare i brianzoli all'Eurosuole Forum, mercoledì prossimo.

