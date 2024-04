Lube, arriva la semifinale per il quinto posto: Civitanova parte bene e piega sulla lunga distanza Piacenza

PIACENZA La Lube si prende la semifinale del playoff 5° posto con una grande prova sul campo di Piacenza. Civitanova si assicura con autorità i primi due set mettendo così in cassaforte il punto per la qualificazione. Per poi andare a prendersi l’intera posta in palio grazie al 3-1 finale. Il risultato, visto anche il concomitante 3-0 di Verona su Cisterna, determina un replay di questo match lunedì prossimo, sempre sul campo di Piacenza, quando in palio ci sarà l’accesso alla finale. Piacenza si schiera con Brizard in palleggio in diagonale con Romanò, schiacciatore opposto, Recobe e Lucarelli schiacciatori ricevitori, Ricci e Simon al centro e Scanferla libero. La Cucine Lube risponde con capitan De Cecco in palleggio, Lagumdzija schiacciatore opposto, Yant e Nikolov schiacciatori, ricevitori al centro Diamantini e Anzani, libero Balaso. Parte forte la squadra di Giannini, 5-0 per i marchigiani con due aces di Lagumdzija. Piacenza prova a reagire affidandosi a Romano ma sfruttando l ottima verve dai nove metri dei propri battitori che facilita il gioco a muro la Lube allunga portandosi sul 15-8. Entra Leal per Romanò ma viene murato da Diamantini, stessa cosa capiterà a Simon murato da Lagumdzija. Chiude Yant con un pallonetto (25-14).



L’accelerazione

Lube costretta ad inseguire nel secondo set.

Giannini è costretto a metà del parziale a rimescolare le carte per un problema da valutare di Diamantini: dentro Chinenyeze al centro e di conseguenza Zaytsev per Nikolov, utilizzato anche Bisotto come libero di difesa. Parità a quota 19, errore di Lucarelli dopo l’ace di De Cecco. Punto a punto infuocato e molto spettacolare con i campioni in campo che giocano a braccio sciolto. Rush finale vinto dalla Lube con due aces dì Lagumdzija. Con un parziale di 6-0 Piacenza inverte l’andamento iniziale del terzo set portandosi da 1-3 a 7-3. La Lube chiama in causa Bottolo per Zaytsev, l’ace del giovane martello veneto permette ai cucinieri di accorciare le distanze. Con Lagumdzija al servizio la Lube prova a riavvicinarsi ma Simon a muro su Chinenyeze rimette Piacenza a +3 (16-13). La Lube non riesce nella rimonta e Piacenza riapre il match.

Il successo

La Lube però riprende la marcia e conquista il quarto set anche perché Piacenza subisce il servizio dei cucinieri. Civitanova chiude al quarto matchball con l’errore in attacco di Romanò. Questi gli accoppiamenti delle semifinali in programma lunedì: Verona-Modena e Piacenza-Lube.



Piacenza-Civitanova 1-3

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 4, Lucarelli 14, Ricci 9, Romanò 17, Recine 7, Simon 8, Scanferla (L), Dias, Andringa 2, Hoffer (L), Alonso, Leal 1, Caneschi. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 9, Anzani 7, Lagumdzija 23, Nikolov 8, Chinenyeze 4, De Cecco 4, Thelle, Motzo, Bisotto , Balaso (L), Zaytsev , Diamantini 3, Yant 11. All. Giannini.

ARBITRI: Saltalippi (Pg); Salvati (Rm).

PARZIALI: 14-25; 22-25; 25-20; 21-25

NOTE: spettatori 1.847. Piacenza 14 battute sbagliate, 7 ace, 7 muri vincenti, 54% in ricezione (28% perfette), 44% in attacco; Lube 14 bs, 11 ace, 7 muri; 48% ricezione (26% perfette), 51% attacco.