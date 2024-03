CIVITANOVA Chi è causa del suo mal pianga se stesso. La Cucine Lube è stata eliminata ai quarti di finale dei playoff scudetto per mano di Monza e capitan De Cecco, ammette quanto è un po' sotto gli occhi di tutti: la squadra si è portata dietro i propri difetti e lacune per tutta la stagione pagandone le conseguenze ad ogni evento importante. Due volte, ai quarti della Coppa Italia e dei playoff scudetto, è stata eliminata da Monza che ha dimostrato di avere maggiore capacità di sofferenza e il famoso istinto killer. In Supercoppa ha perso la finale contro Perugia mentre è stata eliminata in semifinale di Coppa dei campioni per mano di Trento dopo essersi complicata notevolmente la vita andando a perdere in Romania nel girone che stava dominando.

L’analisi

Tornando al match di gara 5 De Cecco punta l’indice dimenticando che anche il capitano ha l’onere di dividere le colpe con i propri compagni. «Abbiamo lottato, ma non è servito a imporci – ha detto capitan De Cecco a proposito del match che è costato l’eliminazione dai playoff scudetto -. Monza ha meritato giocando con maggiore costanza tutte le gare. Noi, invece, siamo stati altalenanti. Per tutta la stagione abbiamo commesso gli stessi errori, quando abbiamo avuto l’occasione non siamo riusciti a chiudere. C’è da imparare, maturare, siamo una squadra giovane. Alcuni innesti devono ancora fare strada – ha sottolineato il capitano - questa è stata una bella lezione per noi, adesso bisogna provare a vincere e ad arrivare al quinto posto». Ed ora in attesa che la proprietà si pronunci sul futuro di questo gruppo e se e quali teste tagliare, l’attenzione si sposta sui play per il quinto posto. Un evento ideato dalla Lega volley che rischia già di passare al ridicolo perché l’inizio del girone slitta a giovedì prossimo, anziché lunedi, perché alcuni club coinvolti nella contesa per il quinto posto stanno disputando un torneo, ad invito e a gettone, all’estero. Eppure le regole erano note dall’etate scorsa. Si gioca un girone all’italiana di sola andata che comprende quindi cinque partite per ciascuna squadra. Le quattro migliori squadre disputano semifinali e finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2024/25.

Il calendario

Si inizia giovedì 4 aprile, ore 20,30 Lube- Modena. Domenica 7, ore 17 trasferta a Padova. Mercoledì 10 aprile all’Eurosuole Forum (ore 20,30) contro Verona e domenica 14 aprile (ore 18) contro Cisterna. Ultima giornata mercoledì 17 aprile, ore 20,30 a Piacenza. Poi largo a semifinali, 22 aprile e finale il 27 aprile.