«Sesso con 300 persone in 365 giorni, sia uomini che donne». La modella di OnlyFans: mi fa sentire potente

La modella di OnlyFans Annie Knight ha rilasciato un'intervista in cui parla di sé, del suo lavoro e del suo passato, rivelando di essere andata a letto con 300 persone diverse in un anno, senza avere particolari preferenze tra uomini e donne, generalmente conosciuti online e sulle app di appuntamenti.

La ragazza australiana di 26 anni afferma che queste esperienze la fanno sentire potente, emancipata: «Il sesso mi fa stare bene, è quello che dovrebbe succedere sempre, è il suo scopo». Naturalmente, le sue dichiarazioni hanno scatenato moltissimi commenti sui social.

Durante l'intervista ha parlato anche del suo passato e del fatto che sia stata licenziata dal suo lavoro proprio a causa dell'account aperto su OnlyFans.

Il licenziamento e la polemica

Annie Knight ha raccontato, oltre alle sue esperienze sessuali con i vari partner di essere stata licenziata dalla sua occupazione precedente a causa del suo lavoro su OnlyFans. «L'ultima cosa che avrei voluto, dice la ragazza, è essere licenziata per questo, anche se ovviamente me lo aspettavo».

A quanto racconta, a cinque giorni dall'assunzione ha dovuto prendere un giorno per problemi di salute, e il capo ne ha approfittato per mandarle una email in cui si annunciava il licenziamento: «C'era una lista di tre ragioni per cui era stata presa questa decisione.

In primo luogo, dicevano, ho dichiarato il falso riguardo il mio lavoro secondario, poi non ho chiesto il permesso per farlo e infine la presenza di materiale pornografico e linguaggio troppo "crudo" in rete, che a quanto pare erano contro le regole dell'azienda».

L'intervistatrice ha chiesto se avesse poi controllato che effettivamente le regole di cui si parlava esistessero davvero, ma Annie ha ammesso di non averlo fatto dato che non le interessava abbastanza tenere un lavoro che odiava già dopo cinque giorni.

Nel frattempo, in seguito all'intervista, la modella ha ricevuto moltissime critiche, principalmente da parte chi disapprova il suo stile di vita e crede che avere molti partner sessuali sia sintomo di poco rispetto nei proprio confronti e che in futuro si pentirà di averlo fatto. Annie Knight, tuttavia, non si fa scalfire minimamente da questo tipo di critiche, tanto che negli ultimi post su Instagram scrive "In cerca del 301esimo", e "Indifferente".