Giorgia Soleri, la lettera della mamma commuove i fan: «Ho pensato non ce l'avresti fatta»

Giorgia Soleri ha condiviso su Instagram una dolce lettera scritta dalla mamma. Si tratta di un testo che ha fatto commuovere i suoi fan e che si riferiva all'esperienza di Pechino Express. A distanza di un anno, infatti, dall'inizio delle riprese, inevitabile è stato ricordare quei momenti e l'inizio di quell'avventura che poteva spaventare, ma dalla quale l'attivista e la sua amica Federica Fabrizio “Federippi” ne sono uscite a testa alta. Ecco cose le aveva scritto la mamma.







Giorgia Soleri e il tatuaggio

Giorgia Soleri ha così commosso i fan con la lettera: «Cara Giorgia, quando mi hai detto che avresti partecipato a Pechino Express - scrisse la mamma dell'influencer su un foglio di carta -, mi è balenato per la mente il dubbio che forse sarebbe stato troppo difficoltoso per te, per come stai. Ma è durato solo un attimo questo pensiero. E mi sono venute in mente tutte le sfide che la vita ti ha messo davanti, forse troppe, e di come elegantemente le hai superate».«Hai avuto periodi bui - continuava la lettera -, ma subito illuminati dalla tua forza e dalla tua integrità. Sei la persona più caparbia che conosco, un capricorno lanciato verso l’obiettivo, e anche se dovessi avere qualche momento di sconforto e di cedimento, so che riuscirai a superarlo e a farlo diventare un punto di forza! sei la bomba dai mille progetti e dalle 1000 risorse. E non da meno, Legolas, Ziggy e Bidet, i miei splendidi nipomici, aspettano il ritorno di una mamma felice e serena. Daje dentro, baby! Sei più tosta di quello che ora credi. E comunque vada, tu sei la mia vincitrice!!! Ti voglio bene! Loredana la mamma», ha poi concluso la mamma di Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri ha deciso di pubblicare la foto della lettera, scritta con carta e penna, e del tatuaggio che si è fatta proprio a partire dalla scrittura della mamma.

Un tatuaggio che ha riassunto così: «'la mamma', per sempre sulla mia pelle».