Elisabetta Canalis, la gaffe del gesto frainteso dai fan: «Sono le dimensioni di Enrico Papi?»

Elisabetta Canalis tornerà in televisione con Enrico Papi nel prossimo programma di Italia 1. Come sempre, dedicata alla musica, questa volta la trasmissione si chiama Titl- Tieni il tempo e dovrebbe andare in onda tra circa un mese, a metà novembre. Le riprese sono iniziate e dopo le prime indiscrezioni, la foto con il conduttore conferma la partecipazione della showgirl al programma tv.



A condividere le immagini dei due è stata la stessa Elisabetta Canalis che con uno scatto, però, ha creato qualche dubbio tra i fan: «Sono le dimensioni di Enrico Papi?», le hanno chiesto in diversi fan. Ma scopriamo insieme perché.







I commenti dei fan

Elisabetta Canalis ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto agli Studios De Paolis, zona Tiburtina a Roma, nei quali si stanno girando le puntate del prossimo show di Enrico Papi. Tra queste immagini, una in particolare, mostra la showgirl intenta a compiere un gesto con la mano con indice e pollice che presumibilmente voleva mimare la metà di un cuore. Gesto, però, che è stato frainteso e che per tutti rappresentava, in qualche modo, una "presa di misure" sulle quali, i follower della showgirl si sono sbizzarriti con la fantasia.«Nella seconda foto parla di me....😢», ha scritto ironicamente un fan.E, ancora: «Dalla seconda foto possiamo evincere le dimensioni di Papi», ha scritto un altro account. «Quel gesto con le dita è per dire a noi umili schiavi che la misura non è gradita?», ha concluso un altro utente. In altre parole, un gesto che (forse) voleva simboleggiare l'affetto che la showgirl prova nei confronti dei fan è stato frainteso, sottoponendola a una gaffe ironica.