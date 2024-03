La Yuasa Battery Grottazzolina in visita al Corriere Adriatico: la favola del paese di 3000 abitanti che sogna il derby con la Lube

GROTTAZZOLINA Una visita molto gradita quella di stamattina (28 marzo) nella redazione centrale del Corriere Adriatico di via Berti ad Ancona. A varcare lo storico portone del quotidiano regionale, visitando la sala storica, sono stati ben tredici tesserati - tra giocatori, tecnici e dirigenti - della Yuasa Battery Grottazzolina. La formazione che ha chiuso la regular season, in Serie A2, al primo posto in graduatoria (con due turni di anticipo) attende i playoff sognando la promozione. E magari il derby tutto marchigiano con la Lube. Un traguardo incredibile per un paese di 3218 abitanti alle porte di Fermo.

L'incontro con il direttore Laurenzi

Ad accoglierli il direttore Giancarlo Laurenzi che ha ricevuto dalle mani del vice presidente Claudio Laconi la maglietta ufficiale della squadra con il numero uno: «Ci tengo a ringraziare il direttore e tutto il Corriere Adriatico per la splendida ospitalità - ha esordito Laconi - Siamo orgogliosi di essere qui per il paese che rappresentiamo.

Una realtà di 3000 anime che riesce a portare mille persone al Palazzetto è espressione di territorio, passione e tradizione. Abbiamo 220 tesserati, lavoriamo con i giovani a tutti i livelli nel maschile e nel femminile. Speriamo che tutto possa andare bene, non aggiungiamo altro per il momento». Presenti i palleggiatori Matteo Lusetti e Manuele Marchiani, i centrali Andrea Canella e Andrea Mattei, l'opposto Rasmus Breuning Nielsen, gli schiacciatori Fabrizio Ferraguti, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo e il libero Andrea Marchisio. In rappresentanza della dirigenza, oltre a Laconi, il team manager Ferdinando Moretti, il responsabile per le relazioni esterne Fabio Paci e la responsabile social Ioana Frontoni. Alla redazione sportiva è stato donato anche un pallone con tutte le firme dei tesserati e uno zainetto con vario materiale tecnico.

I playoff incombono

Ora la testa, come detto, è tutta per i playoff. La sfidante di Grottazzolina in semifinale (in programma per il 7 o 11 aprile a seconda della disputa o meno di gara 3) emergerà dal confronto tra Ravenna e Prata di Pordenone, rispettivamente quarta e quinta al termine della stagione regolare. Con l'incognita del regolamento che consente di poter tesserare nuovi elementi alla vigilia degli spareggi. Grottazzolina salterà i quarti, potrà concentrarsi sull'appuntamento lavorando tanto tatticamente quanto fisicamente. Puntando dritto al sogno. Con un paese alle proprie spalle pronto a spingere, sostenere e fare la differenza.