Viva Rai2, Fiorello mostra un articolo del Corriere Adriatico online sul caso Amadeus

La sezione spettacoli del CorriereAdriatico.it questa mattina è stata stampata e mostrata da Fiorello a favore delle telecamere di Viva Rai2 per parlare del caso Amadeus. «Abbiamo preso il Corriere Adriatico perché Adriatico fa già periodo estivo» ha scherzato Fiorello prima di tentare di approfondire il caso Amadeus (lascia o no la Rai? Rinnova o no il contratto?). Tentare, sì, perché puntuale è intervenuta l'interruzione degli Appannati con Giorgia imbavagliata e legata.

Spettacoli locali e nazionali

Nella sezione spettacoli del CorriereAdriatico.it, infatti, si possono leggere articoli locali (concerti, eventi, iniziative, mostre, interviste di artisti marchigiani o che vengono ad esibirsi nella nostra regione) e articoli nazionali, come nel caso di Amadeus, grazie al nostro gruppo editoriale che comprende Il Messaggero, Leggo, Il Gazzettino, Nqp e Il Mattino.