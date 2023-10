PESARO - Fraka77, alias Enrico Fracassini, ha conquistato anche Fiorello. Il fotoshoppatore seriale dei vip, pesarese Doc, questa volta ha rielaborato alla sua maniera la squadra di Aspettando Viva Rai2. Dopo essere diventato un idolo social di Fedez, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Facchinetti, Sangiovanni, Laura Freddi e Sonia Bruganelli (solo per fare qualche nome), il genio dei pixel ha rielaborato Rosario Fiorello e il suo clan (Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero Del Vecchio) con tre finte quanto imperdibili copertine di altrettanti magazine: Vanity Fair, Hard Rock e Muscle & Fitness. L’effetto, come sempre, è distopico: né volgare né cattivo ma semplicemente geniale, in perfetto stile Fraka77 («Lo faccio per diletto, mi diverto a regalare sorrisi»).

Da Fedez ai vocali di Rosario



Così, dopo Fedez (che gli aveva chiesto un fotoshoppaggio ad hoc per il suo compleanno) ora c’è Fiorello che gli manda i vocali chiedendo il permesso di poter far vedere in diretta, durante la trasmissione, le sue creazioni. E così è stato per tre giorni di fila con tanto di menzione e ripresa del suo ormai inconfondibile logo Fraka77. «Nella vita faccio l’impiegato commerciale nel campo del mobile - ha spiegato Fraka - anche se ho lavorando per tanti anni nel campo della grafica e della fotografia. Questo è a tutti gli effetti un hobby». Chiamatelo pure talento, perché gli irriverenti capolavori sconfinano spesso dal mondo dei vip a quello più locale, la sua Pesaro, tutta da ridere. Per vedere le sue creazioni basta andare sulla sua omonima pagina Instagram.