Fraka, il fotoshoppatore pesarese dei vip conquista anche Fiorello e Viva Rai 2

PESARO - Fraka77 , alias Enrico Fracassini , ha conquistato anche Fiorello . Il fotoshoppatore seriale dei vip, pesarese Doc, questa volta ha rielaborato alla sua maniera la squadra di Aspettando Viva Rai2. Dopo essere diventato un idolo social di Fedez, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Facchinetti, Sangiovanni, Laura Freddi e Sonia Bruganelli (solo per fare qualche nome), il genio dei pixel ha rielaborato Rosario Fiorello e il suo clan (Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero Del Vecchio) con tre finte quanto imperdibili copertine di altrettanti magazine: Vanity Fair, Hard Rock e Muscle & Fitness. L’effetto, come sempre, è distopico: né volgare né cattivo ma semplicemente geniale, in perfetto stile Fraka77 («Lo faccio per diletto, mi diverto a regalare sorrisi»)