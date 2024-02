Toto Festival, ecco che cosa faranno Amadeus e Fiorello nel 2025

Ma chi sostituirà Amadeus (e Fiorello) il prossimo anno a Sanremo 2025? Il toto-Festival è già partito: c'è chi rivorrebbe Paolo Bonolis (fresco di presentazione, peraltro, di Pesaro Capitale della Cultura) e chi Carlo Conti, chi rivedrebbe Antonella Clerici (magari in compagnia de Il Volo) e chi, guardando avanti, darebbe tutto chiavi in mano ad Alessandro Cattelan che oltre a condurre sulla Rai la variante italiana del Late Night/Show di David Letterman (Stasera c'è Cattelan su Rai2) e a lavorare a Radio Deejay (nella perfetta tradizione di Amadeus e Fiorello), vanta anche importanti trascorsi su Mtv, ha condotto X-Factor e l'Eurovision Song Contest 2022 ((insomma, di musica se ne intende ampiamente). In più parla un inglese perfetto (e con gli ospiti stranieri è sempre tempo guadagnato).

L'idea

Ecco, in attesa di capire a chi sarà affidato il prossimo Sanremo, il pesarese Fraka, il photoshoppatore dei Vip, ha svelato a tutti cosa faranno Amadeus e Fiorello il prossimo anno.

L'immagine, l'ennesima creazione del genio marchigiano, è stato mostrato in diretta questa mattina da Fiorello in Viva Rai2. Del resto Fraka è diventato ormai un ospite fisso del programma in diretta dal Foro Italico.

I vip finiti nel mirino

Cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. La frase cult di Amici Miei sembra cucita addosso al genio di Fraka77, all'anagrafe Enrico Fracassini, pesarese, che per diletto («Mi diverto a regalare sorrisi») da qualche anno prende di mira i vip, solitamente perfetti sui social, e li rielabora con ironia. Tra i vip finiti nel mirino ci sono Cassano, Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Fedez, Simona Ventura, Lorella Cuccarini...