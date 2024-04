Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus finita al centro della polemica per il suo addio alla Rai: dall'incontro all'Eredità al Prima Festival, la storia

Tra i motivi dell'addio di Amadeus alla Rai non ci sarebbe la richiesta - inascoltata - di uno show per la moglie Giovanna Civitillo. Dopo gli ultimi rumors, il conduttore ha infatti smentito oggi questa ipotesi, ribadendo che lui non avrebbe «mai fatto alcuna richiesta per favorire i familiari o per escludere i passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni». Nonostante ciò, la donna al fianco dell'ex dj e showman è finita al centro di numerose critiche online, tra chi la considera comunque la responsabile della rottura con l'azienda di Viale Mazzini.

Giovanna Civitillo chi è

Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977 (ha 46 anni). Inizia a studiare danza classica e moderna nel 1986. Nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini della città partenopea. Durante gli studi prende parte a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.