Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Bruganelli versione Cinquetti (7), Artur camaleonte (8), Edoardo ci sei mancato (9), il riso gate ridateci Filippo Nardi (2)

Quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2024, il reality non ingrana la marcia giusta. Troppo "pettinato" e impostato, questa non è l'Isola che ci aspettavamo. Troppi i casi che si insabbiano, dalla squalifica di Benigno al riso rubato non abbiamo nessuna risposta e il cast ha (ancora) poco da offrire.

Maitè eliminata dal gioco, Khady, Daniele, Joe, Pietro, Rosanna e Sonny. Artur è il leader. Vediamo dunque le (nostre) pagelle della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 aprile.

Vladimir Luxuria, sciura 6

Accetta le critiche «sono costruttive per una come me, ancora alle prime armi come conduttrice, sono consigli che io posso tesaurizzare (conservare come ricchezze ndr).

Quindi grazie, perché grazie a voi posso migliorare». Vladimir Luxuria è una giocatrice nata, da sempre si mette in gioco e lo fa con tutta se stessa e lo sta facendo anche stavolta.

Peccato sia ancora troppo legata a un copione che le impone outfit (dall'abbigliamento ai capelli è tutto deciso da altri) e vocaboli. Questa versione da “sciura” a noi non convince, chissà cosa ne pensa lei stessa.

Sonia Bruganelli, come la Cinquetti 7

«E questa è casa mia, e qui comando io», Sonia Bruganelli in versione Gigliola Cinquetti finalmente è arrivata. L'ex moglie di Paolo Bonolis sta prendendo sempre più possesso della sua poltrona e del suo ruolo, che le piace molto. A volte esagera e finisce con lo zittire il suo collega Dario Maltese in modo poco elegante, ma la sua saccenza è sconfinata e per questo tutti la vogliono come opinionista. Dopo aver elogiato la bellezza di Pietro Fanelli cambia atteggiamento e lo rimette in riga. «Le parole hanno un peso e non ti devi permettere di dire "vergognatevi". Io sono pagata per stare qui, tu sei pagato per stare li». Bentornata Sonia.

Artur camaleonte 8

Tanti credono che i camaleonti cambino colore per mimetizzarsi ma in realtà a provocare i mutamenti di pigmentazione è l'umore di questi animali. E l'umore di Artur quale è? Far di tutto per rimanere in gioco. Riesce a capire come trasformarsi. Artur, che finalmente non finisce in nomination, studia l'avversario e capisce come modificarsi per rimanere nel gioco. Parte facendo il ribelle, poi diventa amico dei leader, poi si avvicina a Khady, insomma ha già fatto L'isola e si vede. Riesce a cambiare colore della pelle come il camaleonte Rango. Chissà quale sarà la sua prossima versione.

Pietro bohèmien a favore di camere 4

Ha già un reality alle spalle, fa il modello, ha 30mila follower su Instagram ora è a L'Isola dei Famosi ma odia le telecamere. Ma sei serio? «Io vivo da bohèmien, sono arrivato a Milano con solo una valigia in mano e nient'altro. Ho sempre vissuto alle spalle di questa società malsana. Perchè dovrei comportarmi diversamente? Sono me stesso. Se volessi vincere, vincerei sicuramente». Ora al di là del fatto che Pietro dovrebbe capire che la distanza Milano-Torino (luogo da cui è partito con la sua valigia) non è poi così distante, dovrebbe anche capire che le sue convinzioni sono solo sue. Ma lo sta capendo, così parte in missione dice per stare 3 giorni solo e rigenerarsi, in realtà qualche voto in più e consenso degli altri naufraghi non fa schifo a nessuno.

Edoardo ci sei mancato 9

«Chi fa critica deve fare autocritica, giudicare una persona per il lavoro che fa non lo trovo corretto». Edoardo Franco torna in gioco, dopo il Covid, e sgancia una delle sue bomba che ci erano tanto mancate. Senza troppa millantata cultura, lo chef riesce sempre a dire la frase giusta al momento giusto. Finalmente.

Alvina vuole il brillocco 9

La contessa vuole il brillocco. Ebbene sì, Alvina vuole che il suo Gigione chieda la sua mano. «Ho dovuto sganciarlo perché non mi ha sganciato il brillocco e io voglio sposarmi e fare figli».

Lei è la signora degli aperitivi che è all'isola per continuare la sua dieta. È lei l'unico vero raggio di sole in questa edizione del reality, Gigione non fartela scappare

Khaby ha fame 6

Mentre tutti si mettono a fare gli intelletuali, Khaby vuole solo mangiare, «ho preso un po' di riso che mi hanno offerto, tutti l'avrebbero fatto, ho fame». La naufraga riesce ad avere torto e ragione allo stesso tempo, increbile. Aggredisce per non essere aggredita e si appropria di cose altrui, atteggiamenti criticabili, ma in fondo è vera.

Il riso gate, ridateci Filippo Nardi 2

Chi ha rubato il cibo al cameraman? Non si sa, loro, dice Vladimir, sanno tutto e vedono tutto, ma nessuno dice la verità così si insabbia il caso e tutto il gruppo viene punito. Belli i tempi in cui Filippo Nardi urlava «Dove sono le mie sigarette?» nella casa del Grande Fratello e abbandonava il gioco perché lui provava «emozioni veri». In Honduras invece tutto tace, che silenzio assordante. Ridateci Filippo