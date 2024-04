Isola dei Famosi 2024, anticipazioni e sondaggi: Greta e Aras tornano in gioco, Peppe Di Napoli a rischio eliminazione Khady Gueye la preferita

Terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2024 è tempo di eliminazioni. Stasera in tv, lunedì 15 aprile, durante la terza puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno in quello di inviata in Honduras, assisteremo alla prima vera e propria eliminazione. Vediamo dunque le anticipazioni di questa sera.