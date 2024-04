JESI Nel consueto variegato cast di partecipanti di ogni reality vip che si rispetti, sarà l’unica di matrice sportiva. Come unica è stata tutta la sua carriera in pedana, da superstar in eterno della scherma. Il passato in politica invece lo condividerà non con i rivali, ma con la padrona di casa: la conduttrice Vladimir Luxuria, parlamentare a metà anni 2000. Ma stavolta Valentina Vezzali mette da parte sia il fioretto dei trionfi sia il ruolo di deputata prima e sottosegretaria allo sport nel governo Draghi fino al 2022. E diventa “naufraga”. Sarà concorrente (ora è ufficiale) dell’edizione 2024 del reality Mediaset “L’isola dei famosi”, in onda su Canale 5 da lunedì prossimo 8 aprile, in prima serata. «Una nuova avventura» ha scritto ieri sulla sua pagina social la tre volte oro olimpico nell’individuale di fioretto, subito dopo l’ufficializzazione della notizia da parte della produzione dello show: «La campionessa di scherma Valentina Vezzali è pronta a tuffarsi nelle acque cristalline di Cayo Cochinos». A suon di tuffi, digiuni, prove fisiche da superare in un ambiente da scuola di sopravvivenza, Valentina, con lo spirito ultra competitivo che è sempre stato suo, proverà a subentrare nell’albo dei vincitori dell’Isola al conduttore radiofonico Marco Mazzoli, arrivato in fondo all’edizione 2023.

I precedenti

O ancora, andando a cercare tra gli sportivi che hanno primeggiato fra spiaggia e giungla, al judoka Marco Maddaloni (già atleta delle Fiamme Oro della Polizia come la stessa Valentina, vinse L’Isola nel 2019) e al pugile Giacobbe Fragomeni (vincitore 2016): era sul ring olimpico di Sidney 2000, quando il cobra Vezzali si prendeva in Australia il primo oro singolo ai Giochi. «Sono pronta a sfidare i limiti. La storia li pone, gli uomini devono superarsi per generare altri ostacoli che puntualmente verranno abbattuti. È lo sport, come la vita». Valentina lo scriveva appena pochi giorni fa sui social, con la foto di uno dei suoi più classici e grintosi urli in pedana dopo la vittoria. Proprio mentre apparivano le prime indiscrezioni sulla sua partenza per L’Isola. Per l’ex sottosegretaria non sarà il debutto in prima serata. Anzi, a Cayo Cochinos ritroverà, da rivale, il suo compagno nell’esperienza precedente, su sponda Rai: Samuel Peron. Insieme il ballerino e la fiorettista, allora ancora in attività, hanno fatto coppia nell’edizione 2009 di “Ballando con le stelle”, trasmissione ammiraglia di Rai 1. Tra rumba e paso doble, si fermarono al valzer dell’ottava puntata, eliminati a sole due serate dal traguardo nell’anno che vide la vittoria di Emanuele Filiberto di Savoia. Ora si passa dalla sala da ballo alla natura selvaggia. Altro nome a far rumore del cast è quello di Luce Caponegro, in arte “Selen”, per anni diva del cinema hard.

Sapore di mare

E poi, sempre al femminile, beniamine da tempo del pubblico come Marina Suma, l’attrice di “Sapore di mare” e di tante commedia anni ‘80, e la showgirl e ballerina Matilde Brandi. Inoltre la modella e attrice spagnola Maité Yanes, la ballerina Greta Zuccarello e Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. E tra gli uomini? Detto di Samuel Peron, troveranno non pane ma digiuni per i loro denti il ristoratore e volto tv Joe Bastianich e il vincitore di Masterchef Italia 2022, Edoardo Franco. Ci saranno poi il conduttore tv Edoardo Stoppa, il modello Artur Dainese e infine l’attore Aras.