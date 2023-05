«Cecchi Paone è una persona orrenda»: l'attacco dell'ex naufraga dopo l'addio all'Isola dei Famosi

Marina La Rosa si scaglia, di nuovo, contro Alessandro Cecchi Paone. L'ex vincitrice del Grande Fratello e partecipante dell'Isola dei Famosi, ha pubblicato un lungo post su Instagram, per rispondere alle polemiche di chi l'aveva attaccata per i commenti piccati contro alcuni degli attuali naufraghi. Ecco cosa ha detto.

L'attacco a Cecchi Paone

«Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stronza», ha detto. «E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista - aggiunge - Paone, ad esempio, trovo sia una persona orrenda.

Sulla Caldonazzo: «Nathalie bellissima e magrissima.. perché è vero, lì non si mangia nulla e anch’io alla fine dei tre mesi pesavo 46 chili ed ero secca e brutta (non a caso ironicamente dicevo di essere una figa pazzesca) ma lo rifarei 100 volte e ho fatto la battuta sulle protesi non perché sia da criticare (ognuno col suo corpo fa ciò che vuole e anzi viva la chirurgia) ma perché il seno, adesso che è così magra, si nota molto più di prima e anche questo lo pensate anche voi, io l’ho solo detto».

E su Gianmaria spiega: «È un bellissimo ragazzo, capelli stupendi, sorriso dai denti perfetti, bianchi e canditi ma non vedo (al momento) altro. Dai su, adesso dite che non l’avete pensato anche voi».