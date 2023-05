Una lite violentissima e senza sconti tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero durante la diretta della settima puntata dell'Isola dei Famosi. I due naufraghi, nel faccia a faccia, voluto da Ilary Blasi non se le sono mandate a dire.

Isola, lite violentissima tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Ribellione sui social «Fate qualcosa!»

La lite

Nei giorni scorsi Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero hanno avuto uno scontro piuttosto acceso che è proseguito anche durante la diretta di lunedì 29 maggio dell'Isola dei Famosi. Ad esplodere per prima è la Caldonazzo: «Mi ha detto anche testa di caz** e motherfu**er».

Alvin prova a placare gli animi, ma la Caldonazzo non si ferma: «È falso, non ce la faccio neanche a guardarlo mi fa vomitare». Andrea Lo Cicero non si scompone e parte all'attacco: «La persona che ho qui davanti si è permessa di dire agli altri mentre stavano in albergo, che gli faccio schifo a pelle, una signora di mezza eta che dice così si deve vergognare, sei irrispettosa e maleducata. Rubi, ti comporti male e fai giochi da adolescenti, quante volte sei andata in infermeria per finti infortuni? Tante.

«Mi ha detto bruttissime cose»

Questo è irrispettoso per chi gareggia. Io faccio l'atleta e sono venuto a giocare. Tu sei una soubrette mancata, sei lontana da quello che facevi e infatti, non fai più niente. Rompi solo le scatole e basta».

«Dire motherfu**er a una madre è bruttissimo - replica la Caldonazzo - Arrampicatrice sociale a me che non ho mai preso un euro da un uomo, anzi ho sempre aiutato. Continuo a fare teatro proprio perché non ho porte aperte. Questo signore, maleducato, non sa che certe cose non si devono dire. Io non mi sono mai permessa di dirti parolacce. Ha messo tutti contro di me, poi non mi dà neanche da mangiare. E poi se proprio dobbiamo dirlo sta svuotando il mare dalle caracoles che sono una specie protetta».

E se dallo studio non interviene nessuno per placare gli animi o comuque per redarguire entrambi inaufraghi per la violenza del linguaggio usato, sui social è bufera. «Fate qualcosa!», scrivono, chiedendo a gran voce che venisse stoppata una lite che non ha vincitori.