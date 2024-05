Elettra Lamborghini, malore in auto: «Me la sono vista brutta»

Per chi soffre di mal d'auto ogni volta che si sale in macchina è una tragedia. Lo sa bene Elettra Lamborghini che, nonostante sia continuamente in viaggio per questioni lavorative è costretta ad affrontare situazioni non proprio semplici. La cantante infatti nelle ultime ore si è aperta con i suoi follower ed ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato che per lei diventa sempre più difficile riuscire a sopportare il mal d'auto.

Elettra Lamborghini in auto

Elettra Lamborghini ha cercato un rimedio naturale ed efficace per il mal d'auto e in generale per la nausea.

Peccato che per lei anche riuscire ad attuare tale soluzione non è stato semplice. «Non io che più passano gli anni più soffro la macchina e devo concentrarmi per evitare di vomitare - ha spiegato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Sono a quel livello dove mi fanno schifo le liquirizie ma per evitare la nausea ne mangio una. Me la sono vista brutta ecco».

Nuovo progetto

La cantante proprio nelle ultime ore ha dovuto scattare delle foto al Multiset Studio per il «suo nuovo progetto». «Vi ho detto che avevo due progetti - ha spiegato Elettra nelle sue Instagram stories -. Il primo è quello della clinica e l'altro è questo progetto che sto scattando oggi». Il primo progetto di Elettra riguarda il campo della bellezza e del benessere. La cantante ha infatti scelto di aprire il suo centro medico e spa a Milano.