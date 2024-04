Isola dei Famosi 2024, pagelle: Luxuria telecomandata (5), Bastianich versione Marchese del Grillo (6), Benigno polemico (4), Elenoire amazzone (8)

Terzo capitolo de L'Isola dei Famosi 2024, cosa è successo? I naufraghi dell'Honduras vivono la loro prima eliminazione, a dover abbandonare il reality è Luce Caponegro. Aras Senol ed Edoardo Franco in isolamento per Covid e Marina Suma infortunata. Il nuovo leader è Samuel Peron. Tra nuove nomination e sfide vediamo dunque le (nostre) pagelle della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile.