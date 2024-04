Amadeus e l'addio alla Rai, lui rompe il silenzio con una canzone: la criptica story su Instagram

Una notizia fino a qualche settimana fa considerata «assurda» ma oggi praticamente certa. Amadeus, uomo Rai degli ultimi anni, avrebbe deciso di lasciare la televisione di Stato e accettare le lusinghe del gruppo Warner Bros sul canale Nove. Sul suo addio alla Rai si sono susseguite nelle ultime ore diverse ricostruzioni. Il noto conduttore ha però rotto il silenzio pubblicando un messaggio nelle sue Instagram stories dopo le tantissime voci sul suo addio alla Rai.

La reazione social

L'addio di Amadeus dalla Rai e il suo approdo sul Nove, ormai molto probabile anche se non è stato ancora ufficializzato, è uno dei fatti più discussi nella storia della televisione degli ultimi tempi. Il conduttore però, dopo circa una settimana, ha scelto di rispondere alle innumerevoli voci pubblicando un selfie nelle sue Instagram stories con la canzone del brano Relax, take it easy di Mika come sottofondo.

Il testo ha un significato ben preciso: parla della vita che molte volte può essere dolorosa e difficile ma incoraggia anche la perseveranza e la resilienza dinanzi a queste prove. Il brano esorta a non avere paura delle sfide della vita.

Naturalmente gli utenti del web continuano ad esprimere diverse interpretazioni in merito alla reazione social del conduttore. Alcuni follower, dopo aver analizzato il testo della canzone, hanno ipotizzato che la scelta di Amadeus di abbandonare la Rai sia stata automatica e ad hoc per questo momento. «Giustamente lui ha fatto la sua scelta. Gli spettatori che vorranno seguirlo, cambieranno canale. Gli altri no», ha scritto un utente su X.