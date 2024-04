Amadeus via dalla Rai: Stefano De Martino ad Affari Tuoi, Carlo Conti a Sanremo 2025: chi sono i possibili sostituti

Amadeus dice addio alla Rai. Ormai è ufficiale. Oggi l' incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini Giampaolo Rossi ha siglato il divorzio con l'azienda. ma chi prenderà il suo posto in programmi di successo come Affari Tuoi? In questo scenario di cambiamento, spuntano diversi nomi: Stefano De Martino, già ben accetto dai vertici Rai e Alessandro Cattelan che potrebbe ritagliarsi ulteriori spazi nel preserale. Ma la exit strategy dell'azienda per disegnare un nuovo scenario dopo l'uscita del conduttore avrebbe già un nome e un cognome: Lucio Presta, l'ex manager di Amadeus, con cui entrò in rotta di collisione a poco più di un mese dallo scorso festival di Sanremo.

Affari tuoi: cosa succederà

De Martino, nei prossimi mesi, potrebbe diventare il possibile successore di Amadeus. Il giovane conduttore potrebbe cogliere l’opportunità di prendere il posto del celebre conduttore in programmi di punta come “Affari Tuoi” e il Festival di Sanremo. Una cosa certa, l’accesso alla prima serata di Raiuno, anche senza Amadeus, avrà il format di “Affari Tuoi”. La Rai, quindi punta a Stefano De Martino, per attirare sempre di più l’attenzione di un pubblico più ampio e giovane. L’esperienza, di De Martino, nel mondo dell’intrattenimento e il sostegno dei vertici Rai lo rendono un candidato ideale.

L'ex ballerino punta della Rai

De Martino, secondo i vertici Rai, è la persona ideale per guidare con successo tali programmi. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, si è distinto nel panorama televisivo per la sua versatilità e capacità di intrattenere il pubblico. E per lui sarebbe una promozione, passare da Raidue ad una nuova avventura su Raiuno.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai e sarebbe pronto a "rubare" ad Amadeus non solo Affari tuoi – programma dominatore degli ascolti dell’access prime time della tv italiana – ma anche la conduzione del Festival di Sanremo. Dopo il "pokerissimo", infatti, Amadeus ha detto addio alla kermesse e, stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, gli ottimi risultati della nuova stagione di Stasera tutto è possibile potrebbero portare l’ex compagno di Belén Rodríguez sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025

E anche il Teatro Ariston potrebbe aver trovato il suo nuovo inquilino. Nessuna conferma ufficiale. Ma Carlo Conti non ha escluso un suo ritorno a Sanremo, kermesse che ha guidato egregiamente nel triennio tra il 2015 e il 2017 portando a casa buoni risultati