La Yuasa Battery Grottazzolina in visita al Corriere Adriatico: il paese di 3000 abitanti che sogna un derby con la Lube

ANCONA Una visita molto gradita quella di stamattina (28 marzo) nella redazione centrale del Corriere Adriatico di via Berti ad Ancona . A varcare il portone del quotidiano regionale, visitando la sala storica, sono stati ben tredici tesserati - tra giocatori, tecnici e dirigenti - della Yuasa Battery Grottazzolina. La formazione che ha chiuso la regular season, in Serie A2, al primo posto in graduatoria (con due turni di anticipo) attende i playoff sognando la promozione. E magari il derby tutto marchigiano con la Lube. Un traguardo incredibile per un paese di 3218 abitanti alle porte di Fermo.