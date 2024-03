SAN BENEDETO «Ho bloccato il bando del lungomare per salvare i soldi dei sambenedettesi». Così il sindaco Spazzafumo a margine della discussione sul bilancio di previsione approvato ieri in consiglio con 13 voti a 12.

Le interrogazioni

Un’assise ad alta tensione fin dalle interrogazioni, nel corso delle quali il primo cittadino ha affermato: «La Start non è una società a controllo pubblico». Frase che ha fatto insorgere l’intera minoranza e non solo, arrivata a replica delle interrogazioni presentate dal Gruppo misto e dai Verdi che chiedevano perché si fosse passati da 3 a 5 membri nella società partecipata. «La Start – ha puntualizzato il sindaco –ha avuto sempre rappresentanti solo maschili perché la rappresentanza di genere va rispettata solo nelle società a controllo pubblico quindi non nel caso della Start».

Indossare le maschere

Parole che hanno fatto urlare dai banchi Simone De Vecchis e la stessa Silvia Laghi dallo scranno della maggioranza non ha condiviso tale dichiarazione. «Che le ha fatto di male questa città?- ha esordito Paolo Canducci - Lei ha accettato di passare il Cda da tre a cinque per non scontentare Fioravanti, lei è supino al centrodestra ascolano. Il sindaco arriva a dire non è controllo pubblico, altrimenti sarebbe obbligatorio un amministratore unico. Dovevate venire con le maschere». Battuta che ha offerto un assist a Giorgio De Vecchis il quale ha detto: «Lo segnaleremo alla Corte dei Conti e alla Prefettura. Il sindaco stava bene a fare il cavaliere templare».

Poltrone con le rotelle

Il Bilancio ha ricevuto aspre critiche dalla minoranza. «Manca un’idea sulla città- ha affermato Paolo Canducci - le poltrone se avessero le rotelle le portereste a casa pur di non perderle. Avete aumentato le tasse per due anni di seguito e oggi vi fate belli per non aver aumentato. Sventolate 22milioni di lavori ma va tenuto conto del Pnrr, senza dimenticare 800mila euro di incarichi esterni nel 2023». A seguire Andrea Traini: «Con 10milioni di avanzo è difficile dare un giudizio, così come proseguite con le agevolazioni Tari riconosciute solo alle famiglie numerose». C’è anche chi ha rimpianto Piunti come Simone De Vecchis. Ed è arrivato a citare “Taxi driver” l’ex sindaco Piunti dicendo: «Fate come De Niro che parlava a se stesso davanti allo specchio, così voi che vi fate un film da soli».

Dare fastidio

«Questo bilancio è la prova del cambiamento che volevamo e che avevamo annunciato in campagna elettorale- ha affermato Spazzafumo – abbiamo intercettato soldi per l’ex municipio e villa Rambelli e l’obiettivo è creare un percorso museale. Abbiamo poca popolarità? Vero. Forse diamo fastidio ma bisogna guardare avanti».

Alessandra Clementi

