Stroncato da un malore: la comunità piange la scomparsa dell'avvocato Domenico Pignoloni. Aveva 40 anni

ASCOLI - Ordine degli avvocati di Ascoli a lutto per l'improvvisa morte per un malore a 40 anni dell’avvocato Domenico Pignoloni. Il legale si è sentito male nella sua abitazione ma nonostante l'intervento degli operatori del 118 è morto poco dopo, probabilmente per un infarto, Domenico Pignoloni lascia la moglie Eliana Quintili e la figlia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni mentre i funerali si svolgeranno domani (domenica 3 marzo) nella chiesa di San Giacomo della Marca a Borgo Solestà alle 15,30.