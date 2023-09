Belen, Luciana Littizzetto la nomina a Tu Si Que Vales: la risposta della showgirl sui social

Belen Rodriguez pubblica una storia su Instagram dopo un lungo silenzio e sembra dare comunque una risposta alle tante domande che in molti si stanno facendo sul suo conto in questi giorni. Dopo il turbolento periodo legato alla sfera privata, conclusosi con la bella storia d'amore che sta vivendo con Elio Lorenzoni, ora ci si interroga sul suo futuro lavorativo e molti si aspettavano un commento sulla nuova edizione di Tu Si Que Vales, che però non è arrivato.

Le domande

Belen fino alla scorsa stagione era al timone di due programmi Mediaset. Su Le Iene ha già fatto i suoi commenti, ma su Tu Si Que Vales non ha detto nulla, anche se il programma è già ricominciato con al suo posto Giulia Stabile, che già lo scorso anno aveva affiancato la showgirl argentina.

Durante la trasmissione è stata anche citata dalla Littizzetto, ma non c'è stata alcuna replica.

In occasione del suo compleanno pare che Belen si sarebbe concessa un romantico viaggio all'estero con Elio, di cui però, non ha documentato nulla sui social.

Si è parlato di discussioni con la sua famiglia, si è criticata la sua scelta di lasciare sempre più i suoi figli, ma la Rodriguez ha sempre taciuto.

La risposta della showgirl

Poi, è arrivata la sua "risposta" sui social. Dopo il lungo silenzio ha postato una foto delle mani del suo nuovo compagno, che tiene un accendino con davanti un sigaro e un liquore. Belen ha ancora una volta confermato di trascorrere del tempo con Lorenzoni, di essere molto presa da questo nuovo amore e di godere con lui momenti di piacevole relax. Come se tutte le polemiche, i rumors non la scalfissero. Il lavoro? Per ora sembra dedicarsi alle sue attività imprenditoriali, in tv ancora nulla.