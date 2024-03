Belen a lezioni di danza: «Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita. Mi trovo bene dentro al disagio»

Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che è arte: musica, poesia e ballo. Di recente, ha ripreso le sue lezioni private di danza classica che, a detta sua, sono state un vero e proprio toccasana per riconettersi con la "Belen bambina" che è dentro di lei. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, la mamma di Santiago e Luna Marì mostra ai suoi fan in che cosa consiste il suo allenamento con body e scarpette di danza. La didascalia scelta da Belen per accompagnare il video è una semplice frase che rispecchia la sua nuova versione di sé che piace molto ai suoi follower.

Belen a lezione di danza classica

Body attilatissimo, fuseaux neri, gonnellino corto e scarpette da ballerina (senza punta). Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi fan una lezione tipo di danza classica.

Ha seguito il tempo, la voce della sua maestra, qualche volta era incerta sul passo da eseguire ma poi guardava a lato e tutto si risolveva. Al termine dell'esercizio, Belen ha sorriso e ha cominciato a muovere qualche passo un po' meno classico e più caraibico e ha scritto: «Mi trovo bene dentro al disagio». Nelle sue storie, poi, ha condiviso un estratto del video che ha accompagnato che questo pensiero: «Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita».

Belen e la salute mentale

Nelle sue ultime storie, Belen ha condiviso dei pensieri riguardanti la salute e il benessere mentale che deve essere una priorità di tutti. Ad esempio: «Quello che provi e che pensi dà forma alla realtà che vivi, prenditene cura!». Secondo i suoi fan, da quando Belen si sta prendendo cura di se stessa è diventata ancora più bella.