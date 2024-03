Corona compie 50 anni, la festa di compleanno col figlio e gli auguri di Nina Moric: «Sempre dalla tua parte»

Fabrizio Corona compie 50 anni. L'ex re dei paparazzi ha festeggiato il compleanno insieme alle persone più strette: suo figlio Carlos e la fidanzata Sara Barbieri in primis. Corona e i suoi ospiti si sono ritrovati in un ristorante a Milano e hanno chiuso la cena con la classica torta. «Che i 50 anni siano un nuovo inzio per te», gli ha detto il figlio.

La maxi-festa a Erbusco

L'ex compagna Nina Moric gli ha invece fatto gli auguri con un post Instagram: «Sempre dalla tua parte».

Lei e l'altra ex storica Belen, dovrebbero partecipare questa sera alla maxi festa che ci sarà al QI di Erbusco, locale dell'imprenditore Steven Basalari.

«Non faccio mai feste - ha detto Corona - ma ho scelto il locale più figo d'Italia». La prima sarà una cena privata con 30-40 persone, dove insieme all'ex fotografo ci saranno anche i vecchi amori. «Ci saranno le più importanti della mia vita: ci saranno anche Belen, Nina Moric, la mia attuale fidanzata...», ha detto. Poi, il party vero e proprio, che scatterà dalla mezzanotte e mezza fino alle quattro del mattino. Una festa aperta a chiunque avrà voglia di partecipare. L'ingresso sarà di 10 euro.