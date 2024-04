Ezio Greggio: «Striscia? Vorrei farla per altri 30 anni. I miei figli sono i miei unici amori. Li ho tatuati sul braccio»

I settantanni di Ezio Greggio sono stati perfetti. Li definisce così a Specchio. «Sono strafelice della mia vita, ho realizzato quasi tutti i miei sogni». Tra questi quello di girare la terza serie di Yuppies. Un messaggio per Aurelio De Laurentiis. Un sogno cominciato da Tele Biella proseguito alla grande con il Drive In: «Un successo incredibile, la gente correva a casa a guardarci. Divenni un volto, per strada mi dicevano: sa che è un bel volpino?».

Antonio Ricci

A Specchio parla naturalmente di Antonio Ricci. «È un pezzo unico: Antonio è irripetibile, per fortuna e per sfortuna».

Per Ezio «è il fratello maschio che non ho avuto. C’è un affetto profondo che non siamo abituati ad esteriorizzare». Con Antonio, continua Ezio Greggio «abbiamo fatto scherzi con la voce di Berlusconi a funzionari, direttori, artisti…». Tanti scherzi anche con l'amico Gianfranco D'Angelo.

Poi Striscia, un rapporto lungo 36 edizioni che lo ha reso il conduttore dei record. Un luogo sicuro ma mai scontato: «Mai! È come andare a trovare la mamma o gli amici del cuore, ogni volta un’emozione. Di Striscia non ci si stanca mai, ogni sera è un’avventura che cambia. Anch’io come Ricci vorrei farla pe raltri 30 anni, poi mi fermo».

I figli

Televisione e cinena con il Festival della commedia di Montecarlo da lui ideato. «Prima alla commedia chiudevano le porte in faccia nei grandi festival.Ora, dopo di noi, le commedie vengono ospitate e vincono premi». Ma per Ezio Greggio non c'è solo il lavoro. Ci sono i due suoi amori della vita: «Giacomo e Gabriele, i miei figli, gli unici tatuaggi che ho, sulle braccia: se siamo lontani basta stringerli al cuore e li ho qui con me, li sento addosso», conclude a Specchio.