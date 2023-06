Pippo Baudo compie 87 anni, il videomessaggio al Tg2: «Grazie a tutti, è una festa bellissima»

Pippo Baudo compie 87 anni. Il conduttore non perde occasione di ringraziare i suoi telespettatori con un videomessaggio andato in onda sul Tg2. L'enorme affetto che tante persone gli stanno dimostrando in questo giorno di festa ha fatto sì che questo giorno fosse speciale e unico. Molti, sui social, commentano per ricordagli la promessa fatta a Fiorello da Viva Rai2!, di tornare in televisione. Ad aprire la giornata di festeggiamenti, proprio il conduttore di Rai 2 che lo ha chiamato per fargli i più sentiti auguri.

Il compleanno di Pippo Baudo

Un conduttore con una carriera longeva e amatissimo dal pubblico.

Pippo Baudo oggi compie gli anni. I tanti messaggi di auguri fatti recapitare ad uno dei volti più noti della televisione italiana hanno inondato la sua giornata di emozione e amore.

E poco fa il grande #PippoBaudo risposto ai nostri auguri, con un videomessaggio rivolto ai telespettatori del Tg2 e a tutto il suo pubblico pic.twitter.com/APOJus4G5F — Tg2 (@tg2rai) June 7, 2023

Il videomessaggio di ringraziamenti

In un video messaggio su Rai2 saluta la redazione e ringrazia i telespettatori così:«Voglio ringraziarvi. Oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa e bellissima. Sì il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale, perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori. Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene»