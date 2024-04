MONTEPRANDONE Un compleanno da record per la signora Maria Giacomini che ieri ha soffiato su 108 candeline. «Con i suoi 108 anni Maria oggi è l’unica ultracentenaria residente nel nostro Comune, la cittadina più longeva di Monteprandone e, con tutta probabilità, anche del Piceno. Alla nostra nonnina vanno l’affetto e gli auguri di tutta la comunità». Sono le parole del sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi che per l'occasione le ha consegnato un omaggio floreale da parte dell’Amministrazione comunale di Monteprandone. Maria Giacomini è nata ad Ascoli Piceno, il 12 aprile del 1916, vive a Monteprandone da dieci anni insieme al figlio Emidio. Avendo origini contadine, sin da piccola, ha lavorato in campagna.

Tanti i ricordi d’infanzia che affiorano alla sua mente tra gli altri quello delle due sorelle che lavoravano nel settore dell’industria bacologica ascolana. Ha sposato Guido Pagliacci, storico dipendente della Sgl Carbon scomparso diversi anni fa, e ha avuto due figli, Luciana ed Emidio e tre nipoti Andrea, Fabio e Gianluca.

Ieri insieme a loro, alla nuora Cinzia e al genero Giorgio, ha festeggiato il felice traguardo delle 108 primavere. Alla signora Maria Giacomini sono giunti quindi gli auguri del sindaco Loggi che le ha consegnato un omaggio floreale da parte dell’Amministrazione comunale di Monteprandone. Quello della signora Giacomini è stato un compleanno da record per tutta la comunità monteprandonese.