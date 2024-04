ASCOLI Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi e Luca Barbarossa saranno i protagonisti della tappa ascolana de La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. I tre cantautori saranno in scena sul palco del Ventidio Basso a luglio. Ma non finisce qui. In pinacoteca si alzerà il sipario sulla mostra pittorica di Giorgio Tonelli, mentre a Montalto delle Marche arriverà Vittorio Sgarbi.

Il programma

Le danze si apriranno il 1 luglio: il massimo ascolano ospiterà Enrico Ruggeri con lo spettacolo “40 vite (senza fermarmi mai)”: canzoni e parole ripercorreranno i 40 album della sua straordinaria carriera, raccontata nel libro di prossima uscita. Il 2 luglio al Ventidio ci sarà Simone Cristicchi con lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, dedicato a San Francesco: si tratta dell'unico appuntamento estivo. Il 3 luglio, in anteprima, si terrà lo spettacolo di Luca Barbarossa e la Social Band “Cento storie per cento canzoni”, in occasione dell'uscita del suo libro. Poco prima spazio al prologo letterario di Fabio Genovesi, autore di “Oro”. Appuntamenti anche nella pinacoteca civica con la mostra pittorica “Giorgio Tonelli e la Metacosa" dal 5 luglio fino al 30 settembre, in collaborazione con il Comune di Ascoli, la Regione Marche, il circolo Cultural-mente Insieme, la Fondazione Marche Cultura, la Camera di Commercio delle Marche, la Fainplast, la Fondazione Ascoli Cultura, l’Impresa Edile Gaspari Gabriele e la Ciaccio Arte. L’inaugurazione si terrà venerdì 5 luglio alle ore 12. Insieme all'artista interverranno Elisabetta Sgarbi, Francesca Filauri, presidente del circolo Cultural-mente Insieme, il curatore dei musei civici Stefano Papetti e Vittorio Sgarbi.

A Montalto

Proprio il celebre critico d'arte sarà protagonista a Montalto delle Marche, la sera del 5 luglio in piazza Umberto I, con lo spettacolo in anteprima dedicato a “Arte e fascismo. Nel fascismo non c'è arte. Nell'arte non c'è fascismo”. E nel frattempo arrivano le date ufficiali per "Linus Festival del fumetto": anche la terza edizione della kermesse, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, si terrà ad Ascoli dal 26 al 28 settembre.