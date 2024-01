Adriano Celentano compie 86 anni. Quando la Rai disse «no» al Molleggiato: «Immaturo e disordinato, non interessa»

Adriano Celentano oggi compie 86 anni, un compleanno vissuto come sempre circondato dall'affetto del pubblico che lo segue da oltre sei decenni. Nella musica, ma non solo: "Il Molleggiato", nato a Milano nel 1938, è cantante, attore, compositore e imprenditore di successo. E, prima di arrivare al successo, anche orologiaio.

La famiglia

Sposato dal 1964 con Claudia Mori, Celentano ha conosciuto la moglie sul set del film «Uno strano tipo», nel 1963. Insieme hanno avuto tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda. Adriano è anche lo zio di Alessandra, l'ex ballerina e coreografa insegante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

I provini

Gli esordi nel mondo della televisione furono segnati da una serie di insuccessi.

Festival di Sanremo

Dopo un primo provino sostenuto in Rai nel 1956 dall'esito negativo, in una seconda valutazione del 1957 si leggeva: «Giovane dilettante di/canto. Esegue il genere Rock and Roll e presenta notevole somiglianza fisica con Jerry Lewis. (Immaturo e disordinato). Non interessa».

Cinque le partecipazioni al Festival di Sanremo. La prima nel 1961 con «24mila baci», la vittoria nel 1970 in coppia con la moglie, cantavano «Chi non lavora non fa l’amore». L'anno seguente l'ultima volta da concorrente, per poi tornare sul palco dell'Ariston da ospite, nel 2004 e nel 2012.