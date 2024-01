Sanremo 2024, gli ospiti: Ferilli, Sinner, Mare Fuori e (forse) Giletti. Il toto-nomi: spunta anche Celentano

Al Teatro Ariston di Sanremo questi sono giorni febbrili di prove e di ultime importanti scelte da compiere in vista delle cinque serate del Festival, al via martedì 6 febbraio con diretta su Rai1. Nel corso della settimana che catalizzerà l’attenzione mediatica del Paese, Amadeus - che dopo la rottura con Lucio Presta, per farsi rappresentare avrebbe scelto Paola Dal Bello, anche lei di recente uscita dalla società dell’agente, l’Arcobaleno Tre - accoglierà alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo. Secondo le indiscrezioni, Sabrina Ferilli tornerebbe dopo due anni a far visita al conduttore e direttore artistico della manifestazione canora. Nel 2022, infatti, l’apprezzatissima attrice romana affiancò Amadeus nella serata finale. Ferilli, che condusse con grande successo il Festival anche nel 1996, insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza, questa volta arriverebbe all’Ariston per lanciare Gloria, la fiction di cui è protagonista e che andrà in onda su Rai1 la settimana dopo Sanremo.