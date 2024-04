Sinner, quando gioca a Madrid? Data, orario e dove vedere i prossimi incontri di Jannik al Masters 1000 spagnolo

Il Masters 1000 di Madrid sta per cominciare e c'è grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner che, visto il forfait di Novak Djokovic, partirà come testa di serie n°1 (prima volta per un italiano in un 1000). Oltre all'altoatesino ci saranno altri 5 italiani in campo nel torneo della capitale spagnola. Dopo i problemi fisici avvertiti nella finale di Montecarlo contro Tsitsipas, con successiva sconfitta, l'azzurro non ha preso parte all'Atp di Barcellona. Questo per avere più tempo per recuperare dalla fatica cumulata nei mesi precedenti e prepararsi al meglio per i prossimi impegni sulla terra. Lo stesso Sinner ha sottolineato come quello di Madrid sia un torneo di transizione in vista dei grandi appuntamenti di Roma con gli Internazionali e di Parigi con il Roland-Garros. Infatti Sinner ha detto che non spingerà più di tanto in questo Masters 1000.