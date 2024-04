Adriano Celentano a Floris: «Sbarazzati degli applausi finti a DiMartedì o crollerai». Pronto un ritorno in tv?

«Caro Beat, mi piaci tanto. No, volevo dire, caro Floris, la tua trasmissione DiMartedì mi piace tanto. Sei Forte. Però, se ti ostini a rompere i c...ni con quegli applausi finti ogni tre secondi, io re del rock e di tante altre cose, ti annuncio che: o ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo 'DiMartedì' crollerà». Nel suo post audio pubblicato lunedì 22 aprile sui canali social de L’inesistente, Adriano Celentano critica gli applausi di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7. Il post è accompagnato dalle note di "Tre passi avanti", il brano del 1968 dedicato al fenomeno beat.

Il caso social

Nelle stesse ore sul web si è parlato di una possibile ospitata di Celentano da Floris. Finora non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

Il ritorno in tv

Il Molleggiato lo scorso dicembre a Domenica In aveva annunciato di aver preparato un nuovo programma: «Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni.

Anche se ancora non so su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7». L’ultima volta che l'artista è apparso in tv con un programma tutto suo è stato su Canale 5 con Adrian, show legato alla serie animata con i disegni di Milo Manara, curata da Vincenzo Cerami e Nicola Piovani per le musiche. Era il 2019.