Gimbo Tamberi e gli auguri a Malagò: «Quello che siamo riusciti a fare è semplicemente pazzesco»

ANCONA Auguri speciali per il proprio 65°compleanno. Li ha ricevuti il presidente del Coni Giovanni Malagò. Mittente il campione anconetano Gianmarco Tamberi. Il numero uno olimpico e mondiale nel salto in alto, attraverso la propria pagina Instagram, ha pubblicato due storie in riferimento al loro rapporto focalizzando due momenti: l'infortunio pre Rio 2016 e la medaglia d'oro a Tokyo 2021.

LEGGI ANCHE: L'Ostra ospite a Coverciano nel ricordo di Andrea Tisba: il giovane calciatore morì con il padre durante l'alluvione

I post

«Quello che siamo riusciti a fare è semplicemente pazzesco. Ci sei stato dal primo giorno e hai creduto in me, grazie di cuore Pres e tanti auguri di buon compleanno»